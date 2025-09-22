Petra Grgic v Benetkah ruši pregrade med morjem in kopnim

Na 19. arhitekturnem bienalu v Benetkah nastopa tudi Trst. V italijanskem paviljonu je namreč našel mesto projekt Imponderabilia, ki ga je izdelala Petra Grgic, arhitektka iz Bazovice. Zamislila si je tri objekte, ki bi po načrtih nastali med morjem in kopnim: razbili naj bi mejo med pomorskim globalnim svetom in vsakdanjim življenjem v mestu. Njeno delo bo na ogled do konca novembra.

Park, plavajoče gledališče in kapelica

»Nekoč sta bila ta dva svetova - morje in kopno - povezana, z ladjami je do glavnega mestnega trga priplulo tudi veliko informacij, ljudje so bili s pristaniškim svetom v stiku. Danes pa je pristanišče bolj odmaknjeno in javnosti manj dostopno,« je koncept projekta pojasnila Petra Grgic. Ta dva svetova bi rada znova povezala s posebnim parkom, plavajočim gledališčem in kapelico za vernike vseh veroizpovedi.

Projekt je nastal med letoma 2019 in 2020. »V obdobju covida-19, ko se nam je vse zdelo še toliko bolj odmaknjeno in težko dosegljivo,« je dejala. Predstavila ga je v svoji magistrski nalogi na Tehniški univerzi v Delftu (naslov projekta je Imponderabilia - The Agency of the Border between Land and Sea), kjer je zaključila študij urbanizma na fakulteti za arhitekturo.