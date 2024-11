Pisateljica Evelina Umek nominiranka za nagrado mira 2024

Pisateljica in prevajalka Evelina Umek je med tremi nominirankami za nagrado mira 2024, ki jo ženski odbor Slovenskega centra PEN podeljuje slovenskim ustvarjalkam za izjemne dosežke na področju literarnega ustvarjanja in premišljevanja o literaturi in kulturi ter celostne osebnostne drže. Ob njej sta bili za nagrado nominirani še Katja Gorečan in Pia Prezelj.

Prireditev, na kateri bodo razglasili letošnjo prejemnico nagrade, bo potekala pod naslovom Glas ustvarjalk in bo na Slovenskem knjižnem sejmu, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, 30. novembra ob 19. uri, na Glavnem odru. Povezovala bo Tatjana Pregl Kobe, soustanoviteljica nagrade mira, spregovorile bodo Luna J. Šribar, predsednica Ženskega odbora Slovenskega centra PEN mira, Tanja Tuma, predsednica Slovenskega centra PEN in častna gostja Kim Komljanec, svetovalka ministrice za kulturo.

Nagrajenka bo prejela finančno nagrado in kot vsako leto tudi umetniško delo. Letos ga bo nagrajenki podarila Anka Krašna, slovenska slikarka, ki vse od začetka svojega ustvarjanja odraža premike v sodobnem slovenskem slikarstvu. Slikarka povezuje najrazličnejše prakse, od angažiranega opozarjanja na krivice do simboličnega pripovedovanja različnih vizualnih zgodb. V svojih delih razgalja tudi položaje žensk v različnih religijah.