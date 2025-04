Jankovića mika Beograd, a ostaja v Ljubljani

Ljubljanski župan Zoran Janković je zanikal možnost kandidature za predsednika Srbije ali tamkašnje vlade, na katero je namignil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Povedal je, da bo ostal župan do konca mandata, to se pravi do jeseni prihodnjega leta, nakar je možno, da se bo znova potegoval za županski stolček, na katerem sedi že 19 let.

Janković je torej zanikal trditve, da se je z Vučićem dogovarjal o prevzemu funkcije predsednika srbske vlade. Dodal je, da Vučićevo izjavo razume kot izraz dolgoletnega prijateljstva in medsebojnega spoštovanja. Janković je vsekakor potrdil, da je Vučiću ponudil pripravljenost za sodelovanje na specializirani svetovni razstavi Expo, ki jo bo prihodnje leto gostil Beograd.

»Ljubljana je moje mesto. Enkrat sem rekel, da svojo lokacijo menjam z Rudnika, kjer živim, na Žale, kjer je pokopališče. To je glede na moja leta tudi precej smiselno,« je v televizijskem intervjuju dejal 72-letni župan. Zavrnil je tudi Vučićeve navedbe, da ima srbsko državljanstvo, ki bi ga lahko sicer po zakonu imel, saj je rojen v Srbiji.

Janković je vsekakor potrdil, da je bil prejšnji teden pri Vučiću na večerji, a dodal, da je bil v Beogradu predvsem zaradi kongresa Uefe in vabila njenega predsednika Aleksandra Čeferina. Povedal je tudi, da nikakor ne obžaluje nedavnega javnega pisma politične podpore Vučiću, ki je dvignilo toliko prahu v Sloveniji in Srbiji.