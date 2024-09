Plodovit glasbenik tokrat stavil na bobne

Danes se spet odpravljamo v Kalifornijo, točneje v Laguna Beach, odkoder je doma Ty Segall. Vsestranski, neobičajni glasbenik nikoli ne miruje. Bolj ali manj vsako leto nam ponuja nov glasbeni material in tako je tudi letos.

Potem ko smo na začetku leta prisluhnili ploščku Three Bells, v katerem je bilo na voljo kar nekaj psihedeličnega in progresivnega roka, je danes na vrsti že druga letošnja plošča Love Rudiments. Gre za izredno poseben album, v katerem se Segall ukvarja izključno z igranjem bobnov in tolkal nasploh. Plošček je tudi tokrat izdala ameriška neodvisna glasbena založba Drag City.

Ty Segall se je glasbi približal že v najstniških letih, ko je bil član številnih bendov. Za samostojno glasbeno kariero pa se je odločil leta 2008. Takrat je obiskoval univerzo v San Franciscu, spoznal pa je cel kup glasbenikov. Ob tem je nadaljeval oziroma začel s sodelovanjem pri drugih glasbenih projektih, kot so Fuzz, The Traditional Fools, Epsilons, Party Fowl, Sic Alps in The Perverts. Segallovo glasbeno kreativnost lahko primerjamo z ameriškim bendom Melvins, ki nam že več kot trideset let ponuja vsako leto vsaj eno novo ploščo.

V letu 2012 je Segall na primer izdal kar tri plošče: Hair (v sodelovanju z ameriškim glasbenikom Timom Presleyjem), Slaughterhouse in Twins. V nekem intervjuju je izjavil, da je njegov najljubši bend Hawkwind – to je angleška space rok skupina, ki je v sedemdesetih letih spadala med najboljše zasedbe te posebne in izrazito psihedelične glasbene zvrsti.

Ko prisluhnemo Segallovim ploščam, postane očitno, da je njegova glasba tudi pod vplivom drugih skupin, kot so Grateful Dead, The Byrds, Pink Floyd, The Beatles, a tudi kantavtorjev, kot sta Neil Young in nepozabni lider Pink Floydov Syd Barrett.

Segall je v šestnajstletni glasbeni karieri izdal kar šestnajst studijskih ploščkov, zadnjega, Love Rudiments, ravno pred dvema tednoma. V vseh teh letih je sodeloval tudi pri številnih drugih glasbenih projektih, napisal nekaj glasbenih kulis in še marsikaj. Vsakič pa dobi čas za novo ploščo. »Skušam ustvarjati med seboj zelo različne plošče in to vsakič, ko se mi ponudi priložnosti,« je izjavil pred meseci. »Edina razlika med mano in drugimi glasbeniki je ta, da se jaz ne zmenim za točno določena obdobja izdaje albumov. Ko je plošča nared, gre pač v svet!«

Za Segalla vemo, da je imeniten vsestranski glasbenik, malokdo pa ve, da so njegova prva ljubezen bila tolkala. Zato se je v ploščku Love Rudiments posvetil izključno bobnom in drugim podobnim instrumentom. V albumu nam glasbenik v romantičnem slogu predstavlja svojo ljubezen do tolkal. Štiri skladbe za petintrideset minut instrumentalne glasbe. Bizarno, v tipičnem Ty Segall slogu.

Love Rudiments

Ty Segall

Psihedelična tolkala

Drag City, 2024