Plošča uglasbenih Grudnovih pesmi

Da bi počastili spomin na velikega slovenskega pesnika Iga Grudna, Nabrežinca po rodu, so se krajevna društva in šole združili in v letu 2018 pripravili niz kulturnih dogodkov, s katerimi so želeli skozi različne interesne dejavnosti potrditi pripadnosti vaški skupnosti. Predstavniki Slovenskega kulturnega društva Igo Gruden, Osnovne šole Virgil Šček, Nižje srednje šole Igo Gruden, Športnega društva Sokol, Godbenega društva Nabrežina, Jus Comunella Nabresina Gemeinde in Združenja staršev OŠ V. Šček so oblikovali kup dogodkov in tako počastili 70. obletnico smrti in obenem 125-letnico rojstva nabrežinskega pesnika. Zaključno dejanje tega skupnega projekta je plošča O Nabrežina, ti rodni moj kraj, to je izbor Grudnovih poezij, ki jih je priložnostno uglasbil kulturni delavec in glasbenik Aljoša Saksida s pomočjo Mateja Grudna. Gre za album, na katerem je kar osemnajst komadov za skoraj uro prijetne glasbe. Pesmi sta Saksida in njegov priložnostni ansambel posnela v Studiu Burja s pomočjo Janija Rednaka. Pri snemanju so sodelovali še Matej Gruden, pevka Martina Feri, vsestranski glasbenik Iztok Cergol, bobnar Marco Matietti, klarinetist Anton Jazbec, trobentač Milan Adamič in pevska zbora Fantovska pevska skupina Devin-Nabrežina ter Dekliški pevski zbor Igo Gruden.

»Plošča je namenjena ne le tistim, ki že poznajo Iga Grudna in njegove pesmi (čeprav je tudi nekaj takih, ki večini niso prav znane),« meni Saksida, »naš glavni namen je širiti sloves tega primorskega pesnika, ki je na primer v Sloveniji premalo poznan.« V nabrežinskih kamnolomih, Delavka Tereza, Barake, Visko, Celica številka pet so pesmi, v katerih nam Gruden pripoveduje o revščini v naših kraških vaseh med fašizmom in o trpljenju v italijanskih koncentracijskih taboriščih. Saksida bi rad, da bi to poglavje spoznali predvsem Italijani ...

Uglasbenih Grudnovih pesmi ne gre zamuditi, album si lahko nabavite v Tržaškem knjižnem središču na Trgu Oberdan ali v nabrežinskem društvu. Saksidi in zboru Kriške ribice pa lahko prisluhnite že drevi ob 19.30 v prostorih društvene gostilne v Gabrovcu.

O Nabrežina, ti rodni moj kraj

Poezije Iga Grudna v glasbi

Narodna, kantavtorska glasba

Samozaložba SKD Igo Gruden, 2019