Po Buh pomagej še Shoes u glavo

Pred tremi leti so na oder sežanskega Kosovelovega doma postavili avtorsko komedijo Buh pomagej, v nekoliko predrugačeni zasedbi pa se na isti oder vračajo s predstavo Shoes u glavo – v petek v Gledališču Koper in v soboto na odru Kosovelovega doma Sežana, oba večera ob 20. uri.

Komedija Shoes u glavo je krst pravzaprav že doživela, bila je silvestrska predstava v Kosovelovem domu Sežana, a so jo ustvarjalci dodelali in dopolnili, tako da bo celota prvič zaživela šele zdaj. Usoda ima rada ironijo: februarska uprizoritev je odpadla zaradi bolezni v igralski ekipi, tako da bo predstava zaživela šele zdaj, v dneh razvpitega virusa. Avtorja večine skečev sta Boris Devetak in Žan Papič, z njima bosta na odru Franko Korošec in Dominik Vodopivec. Režijo so zaupali Borisu Kobalu.