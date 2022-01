Po Jezeru je na male ekrane prišel še Leninov park

Na prvem programu Televizije Slovenija so v nedeljo zvečer predvajali prvi del nove nadaljevanke z naslovom Leninov park: gre za drugo sezono uspešne televizijske kriminalke Jezero, ki je na male ekrane prišla leta 2019. Obe sta nastali po istoimenskih knjižnih predlogah slovenskega pisatelja uspešnih kriminalk Tadeja Goloba.

Nadaljevanka Leninov park ima tri epizode, tem bo 30. januarja sledila še tretja sezona kriminalne nadaljevanke – Dolina rož, prav tako v treh delih. Predvajali jih bodo ob nedeljah ob 20. uri na Tv Slo 1, zatem pa bodo na voljo v spletnem arhivu RTV Slovenija. Kdor je zamudil prvo epizodo Leninovega parka, lahko zamujeno nadoknadi na tej povezavi.

Prvo sezono serije, ki je nastala v produkciji igranega programa TV Slovenija in si jo je ogledalo 25 odstotkov vseh gledalcev televizije, so v zimskem času snemali v Bohinju z okolico, delno pa tudi v prestolnici, medtem ko bosta druga in tretja sezona nadaljevanke gledalce popeljali v poletno Ljubljano.

Višji kriminalistični inšpektor Taras Birsa (Sebastian Cavazza) se s svojo ekipo, v kateri sta med drugimi še Tina Lanc (Nika Rozman), Zoran Osterc (Matej Puc) in Pavle Brajc (Gregor Čušin), srečuje s problematikami brezdomstva, neonacizma in tajkunstva, ob tem pa so tu še osebne krize in stare zamere ...

V Leninovem parku, ki ga je režiral Klemen Dvornik, poleg omenjenih nastopajo še Radko Polič, Silva Čušin, Marijana Brecelj, Blaž Dolenc in Nejc Cijan Garlatti, v Dolini rož (rež. Matevž Luzar) pa Iva Krajnc Bagola, Saša Tabaković, Primož Vrhovec, Ivo Barišič in Maja Primožič.

»Knjigi nismo ostali popolnoma zvesti v tem, kako se zgodba razvija, rezultat, do kje naši liki pridejo, pa je praktično enak,« je pred predvajanjem razkril Dvornik. »Trudili smo se, da smo izkoristili urbano Ljubljano, kolikor se je dalo. Ker je zgodba postavljena v poletje, je sama slika drugačna, a hkrati kot zakrožena celota še vedno ohranja vizualne nastavke, ki smo jih postavili v Jezeru,« je še dejal.

Ljubitelje zvočnih knjig pa bo nemara razveselila informacija, da sta v sodelovanju Radia Slovenija in založbe ZKP RTV Slovenija nastali tudi zvočni knjigi Jezero in Leninov park. Golobovemu romanu Jezero je glas posodil Sebastian Cavazza, Leninov park pa bere dramski igralec Saša Tabaković, ki v Dolini rož v vlogi inšpektorja Jakoba Ahlina zamenja Tarasa Birso kot vodjo kriminalistov.