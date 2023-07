Po kataklizmi izpovedna plošča

Po dolgih, osmih letih se na svetovno glasbeno sceno vrača ena izmed najboljših angleških skupin zadnjih trideset let. Za izid plošče The Ballad of Darren zasedbe Blur je vladalo veliko pričakovanje. Bend je v zadnjem obdobju ponovno začel z vnetim koncertiranjem. Kdor je na primer pred nekaj tedni videl njihov nastop v londonskem Wembleyu, je mnenja, da so fantje v odlični formi.

Skupino Blur sestavljajo pevec in kitarist Damon Albarn, kitarist Graham Coxon, basist Alex James in bobnar Dave Rowntree. Fantje so bend ustanovili proti koncu osemdesetih. V naslednjih letih je zasedba veljala za eno izmed glavnih predstavnic angleškega glasbenega gibanja britpop oziroma britrock. Ob njej so takrat bili uspešni tudi bendi, kot so Supergrass, Suede in seveda Oasis. Proti koncu devetdesetih so Albarn in ostali nekoliko spremenili svoj glasbeni slog in se bolj približali alternativnemu roku. Leta 2003 so bend razpustili in se posvetili drugim glasbenim projektom. Pevec in kitarist Damon Albarn se je tako osredotočil na snemanje nove plošče z zasedbo Gorillaz, kitarist Graham Cox pa se je posvetil samostojnemu glasbenemu projektu.

Glasbene poti članov benda Blur so se ponovno srečale leta 2008, ko je skupina po dolgih letih spet opravila uspešno turnejo, pet let kasneje pa je končno prišlo do snemanja novega glasbenega materiala. Leta 2015 je tako zagledal luč nov plošček z naslovom The Magic Whip. Album so sestavljali v glavnem bolj umirjeni komadi. Veliko je bilo eksperimentiranja z ritmi, psihedelijo in elektronskimi efekti. Nato pa spet daljši oddih in redki nastopi v živo. Albarn se je ponovno posvetil drugim glasbenim projektom, predvsem zasedbi Gorillaz, in ravno na turneji je začel s pisanjem novih besedil. Pri tem ga je gotovo pogojevalo dejstvo, da sta se razšla s partnerko Suzi Winstanley.

»Zadela me je prava kataklizma. Upam, da mi tega ne bo treba doživeti nikoli več,» je Damon Albarn dejal v nekem intervjuju. Situacijo še bolje opiše v enem izmed novih komadov Barbaric.

The Ballad of Darren je tako zelo izpovedna plošča, bližja Albarnovim solo albumom kot pa Blur ploščkom. Album sestavlja dvanajst komadov za malo več kot štirideset minut glasbe. Veliko je balad - Russian Strings, The Ballad, The Everglades (For Leonard), Far Away Island in še bi lahko našteval. Prvi single The Narcissist nekoliko spominja na sound angleških kolegov The Editors. Tu pa tam dobimo tudi nekaj glasnejših kitar, kot na primer v komadu St. Charles Square. Končna ocena je zadovoljiva, čakal sem si nekaj več ...

The Ballad of Darren

Blur

Britpop, britrock

Parlophone Records, 2023