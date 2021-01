Po tržaških sledeh Jamesa Joycea

Danes mineva 80 let od smrti Jamesa Joycea, enega najpomembnejših romanopiscev 20. stoletja. V Dublinu leta 1882 rojeni pisatelj je dobrih deset let živel v Trstu. Tu je poučeval angleščino, prijateljeval s pisateljem Italom Svevom (njegovo pravo ime je bilo Ettore Schmitz) in zasnoval nekatera izmed svojih najbolj znanih literarnih del – Dublinčani, Ulikses ...

V mestu so še danes opazne sledi njegovega tržaškega obdobja. Po ulicah radovedneže vodi Joyceova pot, v sklopu katere lahko spoznamo nekatere dogodke iz življenja irskega pisatelja, njegove navade in »razvade« ...