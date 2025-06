Podelili jubilejne Borštnikove nagrade

S podelitvijo nagrad se je včeraj zvečer v Mariboru sklenil jubilejni 60. Festival Borštnikovo srečanje. Borštnikov prstan si je nadela prvakinja ljubljanske Drame Nataša Barbara Gračner, za najboljšo predstavo s premiero v lanskem letu pa so izbrali uprizoritev Kazimir in Karolina v režiji Nine Rajić Kranjac in produkciji Mestnega gledališča ljubljanskega.

»Boršnikov prstan Nataši Barbari Gračner je poklon igralski veličini, ki z umetniško doslednostjo, emocionalno prepričljivostjo in miselno ostrino že tri desetletja uteleša najvišje vrednote gledališke umetnosti. Njeno delo ni le pomemben del zgodovine slovenskega gledališča, temveč živa prisotnost etike umetniškega delovanja - pokončne, celovite, neodvisne in predane igralskemu poklicu v najširšem humanističnem smislu,« izhaja iz utemeljitve nagrade.