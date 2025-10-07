Poklon viziji spet obljublja veliko filmskih doživetij

Kinoateljejev filmski festival Poklon viziji stopa v živo, v somestju obeh Goric bo potekal do 12. oktobra. Festival že vrsto let nudi prostor srečevanja občinstva in filmskih ustvarjalcev z obeh strani meje, letos pa bo kot del uradnega programa GO! 2025 še posebej bogat. Slavnostno odprtje bo danes ob 18. uri v Kulturnem domu Nova Gorica. Večer bo med drugim ponudil slovensko premiero filma Še eno rundo, pa greva (Le città di pianura, 2025, 98’) režiserja Francesca Sossaia.

Jutrišnji dan se bo nadaljeval z vprašanji, kako umetna inteligenca spreminja kulturo in film ne samo s tehničnega, ampak tudi z etičnega, okoljskega in družbenega vidika. V Hiši filma bo namreč potekal Mednarodni forum Trajnostna digitalna preobrazba za ustvarjalnost v soorganizaciji Motovile z vrhunskimi strokovnjaki

Letošnji nagrajenci

Nagrado Darko Bratina letos namenjajo madžarskemu filmskemu virtuozu Béli Tarru in armenskemu avtorju Yervantu Gianikianu, ki je ustvarjal v tandemu z Angelo Ricci Lucchi vse do njene smrti leta 2018. Njuna dela bodo na ogled v času festivala. Tarr se bo festivalu pridružil v drugi polovici novembra, ko bo vodil mojstrsko delavnico. Takrat mu bodo tudi vročili nagrado.