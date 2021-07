Pordenonelegge: 200 dogodkov v živo ... in green pass

Črna pnevmatika na rumenem dnu je podoba, ki bo spremljala letošnji festival Pordenonelegge. Ker je pnevmatika simbol gibanja, odhoda in torej ponovnega zagona dejavnosti, a tudi zato, ker lahko pnevmatika ob svojem prehodu pusti sled ... In ambicije tega 22. »praznika knjig in avtorjev«, ki bo v Pordenonu potekal od 15. do 19. septembra, so nedvomno velike. Gostil bo japonsko-britanskega pisatelja in Nobelovega nagrajenca Kazua Ishigura, prejemnika nagrade Goncourt Herveja Le Tellierja, baskovskega pisatelja Fernanda Arambura, ki bo tu prejel nagrado FiulAdria zgodovina v romanu, Pordenonelegge bo obiskal tudi z nagrado Strega pravkar ovenčani Emanuele Trevi ...

Gostov bo več kot 400, dogodkov več kot 200. Kot je bilo slišati na predstavitveni tiskovni konferenci, želijo večino izpeljati v živo, ob vstopu v dvorane in šotore pa bodo morali obiskovalci pokazati ustrezno zeleno potrdilo (green pass). 30 dogodkov bodo vsekakor v neposrednem prenosu predvajali po spletni PNlegge TV.

Kot običajno bodo posebno pozornost namenili poeziji, kateri bo posvečena specifična knjigarna, med gosti festivala pa bo tudi beneška pesnica Antonella Bukovaz.