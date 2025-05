Pravo presenečenje s skokom v preteklost

King Buzzo in njegovi Melvins se očitno dolgočasijo oziroma zelo verjetno nimajo drugih interesov izven glasbe. Skupina je v štiridesetletni glasbeni karieri izdala več kot trideset (!) studijskih albumov in krajših plošč, sodelovala pa je tudi pri snemanju več deset ploščkov z drugimi glasbenimi projekti. Pred nekaj meseci je na primer zagledal luč sveta imeniten album, ki so ga King Buzzo in ostali posneli z legendarno angleško grindcore-death metal zasedbo Napalm Death. A o tem kdaj drugič. Danes bomo raje prisluhnili njihovemu novemu ploščku Thunderball.

Skupino Melvins je leta 1983 ustanovil karizmatični pevec in kitarist Buzz Osborne, bolje znan kot King Buzzo, že leto kasneje pa se mu je pridružil bobnar Dale Crover. Bend je že od vsega začetka izstopal kot glasbeno »neobičajna« skupina. V svoji štirideset let dolgi karieri so bili za vzgled številnim slovitim bendom, tu mislim na primer na skupine Tool, Soundgarden in seveda Nirvana. Posebnost skupine je – poleg grotesknega nastopanja – izreden glasbeni nivo ter sposobnost prepletanja neštetih glasbenih ritmov in žanrov nasploh.

Melvinsi so zasloveli leta 1993 z albumom Houdini. Gre za prvi album pod okriljem velikanke Atlantic Recordings. Edinstvena priložnost se je Melvinsem ponudila predvsem zaradi tega, ker je v tistih letih grunge glasba postala globalno (pop)ularna in to zaradi uspeha Nirvane.

Sledilo je še cel kup drugih plošč, v katerih so King Buzzo in njegovi stalno eksperimentirali, tu pa tam celo pretiravali. Po štiridesetih letih pa bi lahko mislili, da se bo bend počasi umiril. Kje pa! Melvinsi še vedno snemajo ploščke kot za stavo. Lani so na primer ponovno povabili v studio Roya Mayorgo, bobnarja skupin Stone Sour in Ministry, in tako kar z dvema bobnarjema izdali nov album Tarantula Heart. Letos pa se je zgodila ponovna zamenjava med člani benda oziroma skok v preteklost. King Buzzo je k sebi poklical prvega bobnarja iz originalne postave iz leta 1983, Mikea Dillarda. Zaradi tega je plošča izšla pod imenom Melvins 1983. Poleg njiju sta še kontrabasist Ni Maites in izvedenec »hrupne glasbe« Void Manes. Nastalo je pet pesmi za malo več kot pol ure glasbe. Prva King of Rome je triminutna, hitra sludge metal skladba. Po krajšem ambient intermezzu Vomit Of Clarity je na vrsti kar deset minut dolga Short Hair With a Wig, v kateri pridejo na dan tudi hrupni elementi Voida Manesa. V pesmi Victory Of The Pyramids imamo tako pank in hard rok kot tudi stoner-doom ritme. Na koncu pa je še bolj počasna Venus Blood. Novost ploščka Thunderball je prav gotovo uporaba sintetizatorjev zvoka, pravo presenečenje. Kako pa bo zvenel naslednji album? Kdo ve, niti King Buzzo najbrž ne ...

Thunderball

Melvins 1983

Alternativni rok, doom/sludge

Ipecac Recordings, 2025