Praznik črno-belih tipk z liričnostjo in poetičnostjo

»V strunah njegovih so pesmi drhtele ...« Kosovelovi verzi so letos spremljali 22. klavirske dneve Društva klavirskih pedagogov Slovenije EPTA (European piano teachers’ Association), ki so prvič zaživeli v Trstu v sodelovanju z Glasbeno matico FJK in Slovenskim stalnim gledališčem. Devet predavateljev, osem glasbenih šol in okrog 450 glasbenikov starih od 4 do 90 let se je med petkom in nedeljo zvrstilo na odru in v dvorani Kulturnega doma na koncertih, predavanjih ter predstavitvah knjig in projektov.

»Klavirski dnevi so pravi praznik za pianiste,« je povedala Tamara Ražem Locatelli, tajnica slovenska društva EPTA, ki je z Jano Zupančič, predsednico klavirskih dnevov, in drugimi člani organizacijskega odbora sprejela udeležence. »Ponavadi trajajo dva dni, tokrat pa smo se odločili, da dodamo tretji dan in obiskovalcem ponudimo ogled Trsta, s posebnim poudarkom na delovanje Slovencev v Italiji. Bili so presenečeni nad kulturnim bogastvom skupnosti,« je še dodala Tamara Ražem Locatelli.

Društvo EPTA je nastalo leta 1978 v Londonu in se kmalu razširilo po celi Evropi, Rusiji, Ameriki in Kitajski. Slovenski oddelek deluje od leta 1998 in je med najbolj dejavnimi. Povsod ciljajo na združevanje pianistov in izmenjavo idej za izboljšanje pedagoških prijemov. Štirideset članic redno prireja mojstrske tečaje, koncerte, predavanja in druge dogodke. »Največji je nedvomno mednarodni kongres, ki ga bomo leta 2025 priredili v Sloveniji in morda razširili tudi na naš prostor« je dodala Tamara Ražem Locatelli.

Vsako leto imajo klavirski dnevi rdečo nit. Tokrat sta vodilo dogodka bili liričnost in poetičnost v glasbi, kot priča Kosovelov verz, ki so ga organizatorji postavili v naslov brošure. Med petkom in nedeljo so svoje projekte predstavile šole iz cele Slovenije, ki so se tokrat posvetile najrazličnejšim temam in skladateljem, od otroških skladb Petra Iljiča Čajkovskega do Sergeja Rahmaninova in Walterja Niemanna. Glasbena matica FJK se je predstavila s projektom posvečenim Stanetu Maliču, na oder pa so stopili znani slovenski pianisti, ki so z glasbo in besedo navdušili poslušalce.