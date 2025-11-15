Pred štiridesetimi leti na Gorjanskem priredili legendarni Kras za Afriko

Sredi septembra pred štiridesetimi leti je bilo Gorjansko za en dan središče slovenske lahke glasbe. Na dobrodelnem koncertu Kras za Afriko je od popoldneva 14. septembra 1985 do zore naslednjega dne zaigralo devetnajst takrat najbolj znanih skupin in posameznikov s skupno 76 izvajalci, med katerimi so bili tudi nekateri zamejski in tržaški glasbeniki. Takega koncerta - s tolikimi nastopajočimi - dotlej v Sloveniji še ni bilo in pozneje niti.

Kras za Afriko je bila nekakšna slovenska varianta slovitega londonsko-philadelphijskega koncerta za lačne v Afriki Live aid. Spodbudil ga je prav tisti julijski svetovni dogodek s skoraj dvema milijardama televizijskih gledalcev. Na dan koncerta, 13. julija, je eden od gorjanskih fantov, Danilo Laurenčič, praznoval rojstni dan. Svoj praznik je želel proslaviti v družbi prijateljev, a ker je gorjansko mladino koncert Live aid prav tako mikal, so fantje in dekleta z domiselno potezo združili rojstni dan in koncert. Na travnik na Urščevem koncu, kjer je bilo urejeno manjše športno igrišče, so prinesli televizor in na njem, ob pijači in jedači, sledili šovu rokerskih zvezdnikov na ekranu.

Takrat se je porodila zamisel. Zakaj ne bi tudi malo Gorjansko prispevalo za lačne v Afriki kot velika London in Philadelphia? so se vprašali. Izziv je bil mikaven, a poln neznank. Gorjansko je bilo vasica s 102 hišnima številkama in kakimi 300 prebivalci. Znana je bila predvsem po gostilni Čotar, marketu in bencinski črpalki, na kateri so se bogato napajali avtomobili z italijanskimi registrskimi tablicami. Mladi z Gorjanskega so sprevideli, da sami ne bodo zmogli, zato so se povezali najprej s komensko mladino, nato še z mladino iz Sežane in s tistim glasbenim »skupaj zmoremo« jim je dva meseca pozneje uspelo prirediti koncert.

Pri tem so imeli veliko srečo, imenovano Brane Rončel. Bil je nekakšen deus ex machina celotne prireditve. Mladi so nameravali na koncert povabiti kak bend in kakega posameznika. Rončel se je angažiral in s svojimi poznanstvi in prepričevanji privabil smetano slovenske rock glasbe. Obenem se je zavzel za radijsko kritje dogodka. Prvi program Radia Ljubljana se je povezal s prizoriščem, voditelja Nataša Dolenc in Dušan Rogelj sta v nočnem programu poročala, kaj se na njem dogaja. Sam Rončel je prispeval dva velika zvočnika, da je bilo ozvočenje primerno takemu dogodku.

Koncert je potekal na velikem Urščevem travniku, ob vhodu na Gorjansko s ceste, ki je od takratnega maloobmejnega prehoda pripeljala v vas. Uradno je potekal v produkciji Osnovne organizacije Zveze socialistične mladine Slovenije Gorjansko - Komen. Mladi so z udarniškim delom poskrbeli za namestitev ograje in nekaj desetin metrov dolgega šanka. Gostinske organizacije so skrbele za okrepčitev še pozno v noč. Oblikovanje prizorišča je bilo v domeni arh. Miloša Mozetiča, plakat, ki je po Krasu in tudi drugod po Sloveniji vabil na koncert, je oblikoval arh. Roman Bahovec.

Zveneča imena nastopajočih in dobra reklama so 14. septembra popoldne privabila na Gorjansko kakih 3500 ljudi, večinoma mladih. Mnogo jih je prispelo iz zamejstva.