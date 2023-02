Predsednik Mattarella častni pokrovitelj Prešernove proslave

Danes popoldne so s Kvirinala sporočili, da je italijanski predsednik Sergio Mattarella podelil častno pokroviteljstvo osrednji proslavi Slovencev v Italiji ob slovenskem kulturnem prazniku. Predsednik je v dopisu zaželel uspešno izvedbo prireditve in voščil vsem Slovencem ob kulturnem prazniku, sta v tiskovnem sporočilu zapisali krovni organizaciji SKGZ in SSO, ki sta tudi organizatorici prireditve.

Častno pokroviteljstvo je letošnji proslavi že podelila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Prvič v zgodovini bo torej osrednja proslava Slovencev v Italiji potekala pod častnim pokroviteljstvom dveh državnih predsednikov.

Slavnostni dogodek bo v nedeljo, 12. februarja, ob 18. uri, v Poštni palači v Trstu.