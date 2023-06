Predstavi SNG Nova Gorica šest nagrad na festivalu v Novem Sadu

Predstava 52 hertzov Tijane Grumić v režiji Mojce Madon, nastala v produkciji SNG Nova Gorica, je na 68. festivalu Sterijino pozorje v Novem Sadu prejela šest nagrad. Nagrado je med drugim prejel tržaški igralec Matija Rupel za vlogo Klovna, kot mlada igralka je bila nagrajena Ivana Percan Kodarin, igra pa je dobila tudi nagrado občinstva za najboljšo predstavo.

Poleg nagrad Ruplu in Ivani Percan Kodarin, ki je prejela nagrado sklada, poimenovanega po igralki Darinki Čalenić oz. Dari, za najboljšo mlado igralko, je bilo nagrajeno tudi scenografsko ustvarjanje in soavtorstvo odrskega prostora, za kar je nagrado prejela scenografinja predstave Urša Vidic.

Obenem sta avtorska ekipa in igralski ansambel odnesla tudi posebno nagrado za skladnost in celovitost umetniškega dosežka, prejeli pa so tudi nagrado Dejan Penčić Poljanski okrogle mize kritike za najboljšo igro v predstavi. Žirijo za to nagrado so sestavljali Vlatko Ilić (predsednik), Nataša Gvozdenović in Igor Burić, so sporočili iz novogoriškega gledališča.

Glavno žirijo, ki si je v tekmovalnem izboru ogledala osem predstav, pa so sestavljali profesorica Ljiljana Pešikan Ljuštanović (predsednica žirije), balerina in koreografinja Ista Stepanov, teatrolog in gledališki kritik Ivan Medenica, igralec Valentin Wencel in gledališki režiser iz Slovenije Jure Novak.

Predstava mlade srbske dramatičarke Tijane Grumić, ki je premiero doživela 6. aprila lani, je uvrščena tudi v tekmovalni program 58. Festivala Borštnikovo srečanje. Predstava 52 hertzov je maja prejela nagrado za najboljšo predstavo v celoti, ki so ji jo podelila primorska gledališča. Za igralstvo stvaritev je bil tedaj nagrajen tudi Rupel.

Letošnji festival Sterijino pozorje je v Novem Sadu potekal med 26. majem in današnjim dnem.