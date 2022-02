Prešernove Poezije v mestni knjižnici

Nam ljube Poezije Doktorja Franceta Prešerna so na prehodu v leto 1900 v Ljubljani izšle v novi izdaji. Tudi tržaška nemška gimnazija jih je takrat nabavila. Imela je bogato knjižnico. Kje so sedaj vse njene knjige? Ta izvod Prešernovih poezij je danes shranjen v tržaški mestni knjižnici (Biblioteca Civica) »Attilio Hortis« in lahko ga vzamemo v roke.

Na naslovnici tega izvoda Prešernovih poezij sta dva knjižnična žiga. Na starejšem beremo: LEHRERBIBLIOTHEK DES K.K. ST. GYMN. IN TRIEST – učiteljska knjižnica Cesarsko-kraljeve državne gimnazije v Trstu. Sredi žiga stoji, seveda, dvoglavi habsburški orel. Na šoli so imeli dve ločeni knjižnici – učiteljsko in dijaško. Pa saj je tako še do naših dni, tudi na moji šoli, na Državnem znanstvenem liceju »France Prešeren« v Trstu. Nekateri kolegi sosednjih italijanskih šol mi sedaj povedo, da je pri njih knjižnica od nekdaj le ena, skupna. Na moji šoli pa so še pred nekaj desetletji zelo pazili, katere knjige so za dijaško knjižnico primerne, katere pa nikakor ne: Nietzsche? Moravia? ...

Knjigo Prešernovih poezij je tržaška nemška gimnazija nabavila kmalu po njenem izidu. O tem beremo v letopisu gimnazije, Jahresberisch des k.k. Staats-Gynasiums in Trieste über das Schuljahr 1901–1902, ki nosi letnico 1902. Takrat je slovenščino poučeval, kot beremo, Merhar dr. Johann, suplent, ki je bil tudi kustos slovenske dijaške knjižnice (Kustos der slovenischen Schülerbibliothek). Prof. Ivan Merhar, narodopisec in literarni kritik, je na Dunaju doštudiral klasično in slovansko filologijo. Na tržaški šoli je poučeval od oktobra 1900 do vpoklica v vojsko leta 1915. Padel je na Soški fronti, pri Martinščini na Doberdobski planoti, 4. julija 1915.