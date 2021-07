Prešernovi verzi nosijo funkcijo sloge, bratstva, harmonije

Slovenci se s Francetom Prešernom predajamo ljubezni do domovine, svobode, književnosti, umetnosti in ljubezni do sočloveka. To, da je France Prešeren največji slovenski pesnik, ter najvišji in blagoglasen izraz obdobja romantike na Slovenskem, je znano. Prešernova nravnost presege državne meje, ter se tembolj izraža tudi na evropski in svetovni ravni. K mednarodnemu poznavanju in spoštovanju del Franceta Prešerna, njegove osebe, ter naroda, ki ga on in njegove pesnitve poosebljajo, je z izjemno vrednostjo pripomogel tudi novonastali prevod, ki je terjal 10 let dela in izšel pri Založništvu Tržaškega tiska, izpod peresa in intelekta profesorja slovenskega jezika in književnosti na tržaški univerzi, Mirana Košute.

Predstavitev prevoda zbirke v italijanščino Poezije doktorja Franceta Prešerna (edina pesniška zbirka objavljena v času Prešernovega življenja, leta 1846) je sicer potekala že decembra lani v spletni obliki. V torek je pesniška zbirka končno doživela svojo prvo predstavitev v živo, in to v prostorih tržaške kavarne San Marco. S profesorjem se je pogovarjal tržaški pesnik Roberto Dedenaro, izbor prešernovih verzov v slovenščini in italijanskem prevodu pa je deklamirala članica ansambla SSG-ja Nikla Petruška Panizon.