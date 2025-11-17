Pri starosti 89 let umrli dvojčici Kessler

Pri starosti 89 let sta danes v Münchnu umrli znani dvojčici Alice in Ellen Kessler. Rodili sta se v Nemčiji v kraju Nerchau 20. avgusta 1936. Vest je objavila nemška tiskovna agencija dpa. Na kraju njune smrti so posredovali varnostni organi, je sporočila tamkajšnja policija, ki ni razkrila drugih podrobnosti.

Dvojčici Kessler sta zasloveli v šestdesetih letih preteklega stoletja v Italiji in se nato več desetletij pojavljali v popularnih in glasbenih oddajah vsedržavne televizije RAI, na filmskih ekranih, v gledališčih in na glasbenih scenah. Zadnja leta sta živeli v Münchnu, pred nedavnim sta izrazili željo, da bi bili njuni žari skupaj pokopani. Šlo naj bi za samomor z zdravniško pomočjo, poroča nemški časopis Bild.