Prihodnji novoletni koncert z Riccardom Mutijem

Dunajski filharmoniki so po tradicionalnem novoletnem koncertu že razkrili, koga so povabili za dirigentski pult koncerta na prvi dan novega leta 2025. Dirigentsko paličico bo vihtel italijanski maestro Riccardo Muti, ki ima za seboj plodno sodelovanje z Dunajsko filharmonijo. Novoletnemu koncertu je doslej dirigiral že šestkrat.

Italijanski dirigent bo tako leta 2025 sedmič vodil Dunajske filharmonike skozi novoletno jutro v zlati dvorani Musikvereina, skupno pa je 82-letnik dirigiral orkestru na več kot 500 koncertih.

Z izbiro Neapeljčana je Muti postal največkrat angažiran dirigent novoletnega koncerta po legendarnem obdobju z Lorinom Maazelom. Novoletni koncert je prvič vodil leta 1993. S filharmoniki je nastopil tudi v letih 1997, 2000, 2004, 2018 in nazadnje 1. januarja 2021.

Za dirigentskim pultom je Muti videti temperamenten in samozavesten, zato ga nemalokrat imenujejo »vulkan za pultom«. V svoji domovini Italiji je deloma priljubljen in deloma kritiziran, kljub temu pa velja za specialista za Mozarta s posebnim nagnjenjem do neapeljske glasbe 18. stoletja, ki le malo koga pusti hladnega.

Avstrija je zanj postala pomembna umetniška postaja od njegovega debuta na salzburškem festivalu leta 1971 z Donizettijevim Don Pasqualom do kasnejšega tesnega sodelovanja z Dunajskimi filharmoniki. »Odnos z Dunajskimi filharmoniki je bil vedno stalnica mojega življenja. Dunaj je bil vedno moj drugi dom,» pravi Muti.

Od leta 1971 dalje je Muti vsako leto dirigiral na salzburškem festivalu. V Dunajski državni operi je redno nastopal od leta 1973, ko je v njej debutiral z Verdijevo Aido.

V vmesnem času je bil tudi prvi dirigent Filadelfijskega orkestra, leta 1986 pa je nasledil svojega tekmeca Claudia Abbada na mestu glasbenega direktorja milanske Scale. Mesto je zaradi spora zapustil leta 2005. Od leta 2010 je bil glavni dirigent Chicaškega simfoničnega orkestra, kjer so ga po odhodu s položaja povišali v dosmrtnega dirigenta.

Letošnji novoletni koncert Dunajskih filharmonikov pod vodstvom Christiana Thielemanna so v živo prenašali v približno sto državah, tudi v Sloveniji.

Koncert je po tradiciji minil v znamenju polk in valčkov iz glasbene dinastije Strauss. Nemški dirigent je poskrbel tudi za presenečenje z izvedbo zgodnjega dela avstrijskega skladatelja Antona Brucknerja ob letošnji 200. obletnici njegovega rojstva. Skladbo Quadrille, pisano za klavir, so za to priložnost priredili v orkestralno različico.