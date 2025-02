Priznanje SKGZ in SSO prejmeta Adrijan Rustja in Tamara Ražem Locatelli

Mestoma je v slovenskem jeziku prislov in pomeni "na nekaterih krajih, tu in tam", Slovenski pravopis ob tem navaja primer, ki je prebivalcem čezmejnega prostora še kako domač: prevod je mestoma nerazumljiv ... In ravno z besedo mestoma, ki je tudi tretji sklon dvojine, so se poigrali organizatorji letošnje osrednje proslave Slovencev v Italiji ob slovenskem kulturnem prazniku. Ta bo v danes ob 17.30 na sporedu v Kulturnem domu v Gorici. Proslavo prirejata krovni organizaciji Slovencev v Italiji Slovenske kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij.

Krovni organizaciji izvedbo kulturnega praznika vsakič poverita eni svojih članic. Letos je izbira padla na Zvezo slovenske katoliške prosvete iz Gorice, ta pa je režijo poverila Jasmin Kovic. Ob slovenskem kulturnem prazniku bosta krovni organizaciji SKGZ in SSO tudi letos podelili priznanja tistim posameznikom, ki so se med Slovenci v Italiji posebno izkazali v umetniškem izražanju. Letošnja nagrajenca sta pianistka in pedagoginja Tamara Ražem Locatelli in gledališki igralec Adrija Rustja. Za udeležbo se je bilo treba predhodno prijaviti, mest za publiko v dvorani žal ni več.