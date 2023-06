Produkciji SSG Mario in čarodej tantadruj za najboljšo predstavo

Produkcija SSG Mario in čarodej, po noveli Thomasa Manna v dramatizaciji Tatjane Doma in režiji Ivane Djilas (premiera 21. 4. 2023), je prejela nagrado tantadruj za najboljšo predstavo v celoti. Nagrajevanje je sinoči potekalo v Muzeju Sartorio.

Nagrado tantadruj za igralske stvaritve je prejel Jure Kopušar za vloge Azazella v uprizoritvi Mojster in Margareta po romanu Mihaila Bulgakova, v dramatizaciji in režiji None Ciobanu ter produkciji SNG Nova Gorica (premiera 2. 10. 2022), Haimona v uprizoritvi Antigone Dominika Smoleta v režiji Luke Marcena in produkciji SNG Nova Gorica (premiera 16. 2. 2023) ter več vlog v uprizoritvi Nenadoma, reka avtorja Dimitrija Kokanova v režiji Kokana Mladenovića, produkciji SNG Nova Gorica in koprodukciji Mestnega gledališča Ptuj (premiera 3. 12. 2022).

Nagrado tantadruj za (ne)vidne dosežke prejme Jaka Varmuž za oblikovanje svetlobe v uprizoritvi Mali princ avtorja Antoina de Saint-Exupéryja v dramatizaciji Helene Šukljan in Ivana Lobode, tudi režiserja uprizoritve, nastale v produkciji Gledališča Koper v sodelovanju s Hišo 2.6 (premiera 30. 8. 2022).