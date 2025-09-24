Program Kina Otok v Sežani

Festival Kino Otok bo od jutri do sobote gostoval v Kosovelovem domu v Sežani, kjer bo ponudil program Vsi smo otroci zgodovine (brez posluha). Niz štirih filmov naslavlja spoj preteklosti in sedanjosti, zgodovine in današnje izkušnje življenja - večinoma v ritmih raznolikih glasbenih ozadij ali kontekstov.

Na velikem platnu bodo predvajali filme Riefenstahl (jutri ob 20. uri), Glasba za vojaški udar (v petek ob 20. uri), 80+ (v soboto ob 17. uri) in Fiume o morte! (v soboto ob 20. uri). Pred projekcijami bodo priredili 15-minutne pogovore z gosti.