Program Kina Otok v Sežani

Niz štirih filmov Vsi smo otroci zgodovine (brez posluha) bo od jutri do sobote prikazal spoj preteklosti in sedanjosti

Spletno uredništvo |
Sežana |
24. sep. 2025 | 16:01
    Prizor filma Fiume o morte! o D’Annunzievem pohodu na Reko
Festival Kino Otok bo od jutri do sobote gostoval v Kosovelovem domu v Sežani, kjer bo ponudil program Vsi smo otroci zgodovine (brez posluha). Niz štirih filmov naslavlja spoj preteklosti in sedanjosti, zgodovine in današnje izkušnje življenja - večinoma v ritmih raznolikih glasbenih ozadij ali kontekstov.

Na velikem platnu bodo predvajali filme Riefenstahl (jutri ob 20. uri), Glasba za vojaški udar (v petek ob 20. uri), 80+ (v soboto ob 17. uri) in Fiume o morte! (v soboto ob 20. uri). Pred projekcijami bodo priredili 15-minutne pogovore z gosti.

