Proučujejo in promovirajo opus umetnika Bogdana Groma

Ponedeljkov večer Društva slovenskih izobražencev v Peterlinovi dvorani v Trstu je izzvenel kot prisrčen poklon ob prizadevanjih za konkretno promocijo opusa tržaškega umetnika mednarodnega formata Bogdana Groma. Umetniki, kulturniki, prijatelji in sorodniki so se zbrali v lepem številu ob ogledu dokumentarnega filma, ki ga je režiser Damjan Kozole posnel leta 2009 (produkcija Vertigo - RTV Slovenija) ob devetdesetem rojstnem dnevu vsestranskega umetnika. Večer pa je bil tudi priložnost za poročanje o načrtih in projektih, ki naj bi do konca leta postavili dediščino izseljenca Groma v tržaški »hram slavnih«.

Dejstvo, da je Grom večji del svojega življenja preživel v Združenih državah Amerike, je v rodnem kraju ustvarilo neko distanco. Skrajšala jo je postavitev razstave Temporary Grom z umetninami, ki so spadale v zbirko Pokrajine Trst in ki je ponovno vzbudila zanimanje za umetnika. Kuratorki sta bili Jasna Merkù in Vanja Strukelj.

Prof. Merkù je uredila tudi katalog Gromove zbirke pri Fundaciji CRTrieste, ki je pravi vodnik po njegovem opusu in stilu ter bo doživel predstavitev jeseni. Živa Pahor je v imenu Kulturnega društva za umetnost Kons napovedala, da bo predstavitev potekala v prenovljenih prostorih krožka Krut. Zaenkrat je katalog dostopen na spletni strani fundacije.

Do konca leta pa naj bi zagledal luč najpomembnejši projekt, in sicer odprtje stalne Gromove zbirke v Palači Galatti, kjer bodo zbrana dela iz zbirk Fundacije CRTrieste in deželnega zavoda Erpac.

»Zgodba se je šele začela. V naših krogih imamo veliko umetnikov, ki so premalo poznani, saj nimamo galerije, ki bi bila nujno potrebna za njihovo promocijo,« je opozorila prof. Merkù, ki je tudi poudarila, da so vsa pričevanja dragocena, da bi lahko na čim popolnejši način zbrali razpršena dela v lasti zasebnikov in knjižnic, kar bi dopolnilo naše poznavanje obširnega opusa.