Prvenec benda, ki je imel rad ekstreme

Danes bodo prišli na svoj račun ljubitelji težkih metalskih rifov in nu metal ritmov. Pred nami je namreč nova, jubilejna izdaja prvenca ameriške skupine Slipknot, ki je sicer izšel pred šestindvajsetimi leti. Istoimenski album je tudi tokrat izdala založba Roadrunner Records, v njem pa dobimo cel kup alternativnih demo verzij komadov, live posnetkov in še marsikaj.

Slipknot je danes prav gotovo ena med najbolj popularnimi heavy metal skupinami na svetu. Zasedbo so v drugi polovici devetdesetih ustanovili tolkalist Shawn Crahan, bobnar Joey Jordison in basist Paul Gray. V tistem obdobju je v Združenih državah Amerike nastala nova glasbena zvrst, t. i. nu metal. Gre za mešanico heavy in trash metal ritmov, industrial metala, ponekod rap, funk in tudi grunge glasbe. Zanimivo je še to, da je v številnih zasedbah prisoten tudi DJ, ki ima aktivno vlogo pri soustvarjanju glasbe. Med vidnejšimi predstavniki tega glasbenega žanra so proti koncu devetdesetih bili bendi Korn, Deftones, Limp Bizkit in iz določenega zornega kota tudi Linkin Park. Ob teh je leta 1999 prodrla na novonastalo sceno zasedba Slipknot s svojim istoimenskim albumom. Prvenec je izšel s pomočjo nizozemske založbe Roadrunner Records in v hipu doživel izreden uspeh. Sound benda je bil veliko bolj agresiven od drugih skupin, nastopi v živo pa prave horror atrakcije. Slipknot nastopajo z najmanj osemčlansko postavo, ponavadi so oblečeni v kako delovno oblačilo ali zaporniško uniformo, na obrazu pa nosijo vsak svojo grozljivo masko. Med koncerti uganjajo najrazličnejše vragolije, včasih so morda celo nekoliko pretiravali. Med člani skupine je predvsem v prvih letih izstopal DJ Sid Wilson.

Ta je nase in na preostale člane benda polival bencin in se nato igral z vžigalicami. »Igra« pa se je nekajkrat skoraj spremenila v tragedijo, tako da so Wilsonu prepovedali uporabo bencina in seveda tudi uživanje opojnih substanc pred bendovimi nastopi v živo ...

Slipknot so v petindvajsetih letih izdali sedem studijskih plošč, še pri vsakem izidu novega albuma pa si je vsak izmed članov izbral novo masko. Novo, jubilejno verzijo istoimenskega prvenca je založba izdala v več različnih barvanih vinilkah, med katerimi izstopajo tiste s posebnim »krvnim« efektom. Vsega skupaj imamo na razpolago uro in tri četrt glasbe. Najprej seveda originalne komade prvenca, nato pa cel kup demo verzij in še live komadi s prve turneje.

Novi ponatis bo verjetno navdušil bolj strastne Slipknot oboževalce. Za tiste, ki nihamo med štiridesetim in petdesetim letom starosti ter radi prisluhnemo »hudičevi« glasbi, pa je album leta 1999 predstavljal pravo novost, za nekatere celo glasbeno prelomnico. Zame je sicer bila njihova glasba nekoliko preveč ekstremna, moram pa priznati, da so bili njihovi nastopi v živo razred zase.



Slipknot 25th Anniversary Edition

Slipknot

Alternativni metal, nu metal

Roadrunner Records, 2025