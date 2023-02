Prvi nagradi natečaja Mladike romata v Ljubljano

Na Prešernov dan so v Peterlinovi dvorani slovesno razglasili zmagovalce 51. literarnega natečaja revije Mladika. Za prozna dela so s prvo nagrado počastili ljubljansko pisateljico Tadejo Krečič Scholten, ki je v zgodbi 2020 na izviren način opisala družinsko srečanje v pokovidnem času. Drugo nagrado je prejelo delo na temo druge svetovne vojne, družinskih spominov in odpuščanja z naslovom Časovne Sledi Darinke Kozinc iz Solkana. Tretjo nagrado pa so podelili zgodbi Nenavaden prizor domačega pisatelja in pesnika Borisa Pangerca, ki je v svoji pripovedi ponudil večplastno motiviko z vrhuncem v zagonetnem prizoru in prepletanju dveh življenj.

S ciklom Svetloba v avgustu in vsebino, ki prikazuje begavo držo sodobnega človeka je v kategoriji pesnikov prejela prvo nagrado Miljana Cunta iz Ljubljane, ki je komisijo osvojila z melanholičnim tonom in prijetnim zvenom. Drugo nagrado je prejel pesniški cikel Skozi tisočera okenca mariborskega pesnika Boruta Gombača, ki v svojih verzih sprašuje, čigava je prihodnost. Tretjo nagrado so prejele haiku pesmi z geslom Snežna sova Klavdije KIE Žbičajnik Plevnik z Ravn na Koroškem.

Zmagovalce je izbrala strokovna komisija, ki so jo letos sestavljali pisateljica Evelina Umek, pisateljica in literarna zgodovinarka Vilma Purič, urednica knjižnega programa Mladike Nadia Roncelli in glavni urednik Marij Maver.

Prejeli in pregledali so 58 prispevkov v prozi in 39 ciklusov poezij. Poleg nagrajenih proznih del priporočajo za objavo še novele Brez solz Leva Detele, Roža Piščanc Ksenije Čuić Bratina, Premiki v Kantasti Luke Školča, Mamica, želim živeti Primoža Vresnika in Junak Tadeje Krečič Scholten. Med prejetimi pesniškimi deli pa svetujejo za objavo pesniške cikle Bela Andraža Poliča, Pesmi njej Dragana Mitića, dela Ane Kumperger in Franje Frančiča ter cikel Zlata jajca Petre Koršič.