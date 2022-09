Psihološki triler z zvezdo

Psihološki triler, v katerem mladoporočenca kupita svoj sanjski dom in postaneta del skrivnostnega projekta, je bil eden izmed najbolj pričakovanih filmov zadnje beneške Mostre in ga od danes vrtijo v slovenskih in italijanskih kinodvoranah. V vlogi protagonista nastopa bivši član skupine One direction, Harry Styles, ki je ob svojem prihodu na Lido priklical tako številno množico najstnic in najstnikov, kot je v Benetkah že več let ni bilo videti. Na njegov prihod so pred palačo filma čakali celo od popoldneva prej in tam prespali noč.

Film Olivie Wilde predstavlja prvi Harryjev filmski nastop in hkrati začetek njegove nove kariere. Ob njem nastopa tudi Florence Pugh, še eno znamenito ime iz nove generacije zvezdnikov in mladih igralcev, ki se jim napoveduje svetla prihodnost.

Don’t Worry Darling (Ne skrbi, draga) je drugi režiserski podvig Olivie Wilde. Dogajanje je postavljeno v petdeseta leta prejšnjega stoletja in v majhno eksperimentalno skupnost, kjer moški sodelujejo pri skrivnostnem projektu, medtem ko ženske, ki o tem ne vedo ničesar, tvorijo složno fronto. Alicina (Florence Pugh) radovednost, ki ne zaupa moževemu šefu Franku (Chris Pine), da duška številnim vprašanjem, ki bodo razkrila neprijetne skrivnosti in razgalila resnico, ta pa bo ogrozila stabilnost Alicine družine ...

Don’t Worry Darling

ZDA, 2022

Režija: Olivia Wilde

Igrajo: Harry Styles, Olivia Wilde, Florence Pugh, Chris Pine

Ocena: ★★★, 1/2