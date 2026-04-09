Puranje in politične dileme predsednika ZDA

November je v ZDA pomemben mesec. Novembra so volitve, med temi predsedniške, novembra praznujejo Zahvalni dan (Thanksgiving Day), ki je najbolj občuten praznik. V predsedniškem volilnem letu se novembra bijejo zaključni boji med kandidatoma, vsako leto pa, pred četrtim četrtkom v mesecu, izbrani purani čakajo, da jih spremenijo v glavno jed družinskih srečanj.

Charles Smith, namišljeni predsednik ZDA, ki se poteguje za drugi mandat, izgublja volilni dvoboj, na vrata njegovega urada pa trkajo rejci puranov. Starodavni običaj namreč predvideva, da predsednik »pomilosti« izbranega purana. Brez tega ni Zahvalnega dne. Vendar nič ni zastonj in skoraj obupani Smith skuša čim več iztržiti. Zmanjkalo mu je namreč denarja za zaključni del volilne kampanje. Tako je znani ameriški dramatik David Mamet zapisal v komediji z grenkim priokusom November. Premiero je doživela leta 2008, vendar je v njej mojstrsko opredelil veliko značilnosti volilnega boja za predsedniško mesto, ki veljajo še danes.

V italijanščino je Mametovo igro prevedel Luca Barbareschi. V produkciji Rimskega nacionalnega gledališča in družbe Cucunia Entertainment ter v režiji Chiare Noschese je zaživela nova italijanska uprizoritev, v kateri Barbareschi igra glavno vlogo. In to odlično. Tržaški teater La Contrada je November uvrstil v svojo letošnjo sezono.