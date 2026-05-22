Z vsako novo ploščo rastejo

Štiri leta so že minila od zadnjega albuma ameriško-nemške skupine Elder. Potem ko so fantje leta 2022 izdali ploščo Innate Passage, je danes končno na vrsti nov glasbeni izdelek z naslovom Through Zero. Plošček bosta naslednji vikend izdali založbi Stickman Records in Blues Funeral Recordings.

Zasedbo Elder so pred dvajsetimi leti v Bostonu ustanovili pevec, kitarist in pianist Nick DiSalvo, bobnar Matt Couto ter basist Chas Mitchell, katerega je po dveh letih zamenjal Jack Donovan. Dokaj hitro so izdali dve studijski plošči, istoimenski prvenec Elder in Dead Roots Stirring, poleg tega pa še kar nekaj glasbenih sodelovanj, kratkih albumov in live ploščkov. Skupini sem prvič prisluhnil v živo leta 2012 na nekem nemškem festivalu. Spomnim se, da sem bil nad zelo psihedeličnim nastopom izredno navdušen. Tri leta kasneje so Elder podpisali pogodbo z nemško neodvisno založbo Stickman Records in izdali glasbeni biser Lore. Leta 2017 je zagledal luč še plošček Reflections of A Floating World, bend si je iz leta v leto nabral vedno več oboževalcev, danes pa spada med glavne atrakcije evropskih heavy psych in stoner festivalov.

S selitvijo pevca DiSalva v Berlin in vstopom v bend novega, četrtega člana, kitarista Michaela Risberga, se je sound zasedbe še dodatno razvil. Pred nekaj leti je bobnarja Couta zamenjal Georg Edert, zasedba pa se je nato odpravila v francoski Studio Black Box in začela s snemanjem novega albuma Omens.

Med svetovno pandemijo, ko je bilo zaradi razsajanja koronavirusa nemogoče igrati v živo, so fantje pripravili nov plošček v sodelovanju z nemškim bendom Kadavar. Eldovar – A Story of Darkness & Light je prava rokerska, psihedelična poslastica.

Pred štirimi leti pa še dodaten korak v novo glasbeno dimenzijo, v kateri kraljujejo Norvežani Motorpsycho, z albumom Innate Passage. To pomeni izredno dolge pesmi, številni spreminjajoči se ritmi in prava glasbena popotovanja. Psihedelični, progresivni rok, s katerim se bend dokončno oddaljuje od stoner in doom ritmov prvih albumov.

Istemu glasbenemu kalupu sledijo tudi novi komadi v plošči Through Zero. Šest pesmi za malo manj kot uro izredne glasbe je bend posnel v glavnem v Berlinu in to v obdobju med dvema turnejama. Prog in psihedelični rok sta seveda v ospredju, sintetizatorjev zvoka pa je še več kot ponavadi. Capture/Release je s tem v zvezi idealen primer: na začetku sintetizatorji, ki spominjajo na osemdeseta, nato zapeljiv, skoraj funky kitarski rif, ki se kasneje spremeni v stoner rok eksplozijo. Krasen komad! Strata je ravno tako zelo dobra pesem, a tudi zaključna, na pol akustična Blighted Age. Elder rastejo, iz plošče v ploščo. Postajajo pravi Velik bend.

Stickman Records/Blues Funeral Recordings, 2026