Vinko Möderndorfer s knjigo Kit na plaži med kandidati za nagrado strega

Pisatelj Vinko Möderndorfer se je z mladinskim romanom Kit na plaži uvrstil med kandidate za ugledno italijansko literarno priznanje - nagrado strega. Roman, ki je v italijanskem prevodu novembra 2025 izšel pri založbi Besa Muci, je med tremi finalisti v kategoriji knjig za otroke od 11. leta dalje. Podelitev nagrad bo decembra.

Kot so sporočili z založbe Mladinska knjiga, je strokovna komisija za nagrado Kita na plaži opisala kot »presenetljiv, privlačen roman, poln nepredvidljivih čustev«.

Zgodba pripoveduje o Niki, skoraj trinajstletni deklici, ki ji gre v šoli vse kot po maslu. Je bistra, simpatična, priljubljena med sošolci in se ukvarja z vsem mogočim. Zdi se, da je vse v najlepšem redu. Nato zgodba mimogrede, z naravnostjo, ki preseneti, zdrsne pod površje in razkrije rano, ki bi jo Nika rada skrila. Maske padejo in resnica najde pot na plano, kar glavni junakinji omogoči, da odraste, je povzela žirija in sklenila: »Möderndorfer vse to ubesedi natančno in nedvoumno: kratki stavki, tekoč ritem, lahkotna ironija, ki ne jemlje veljave čustvom. Rezultat je roman, ki bralca vodi skozi razkritje, kjer krhkost ni več ovira, temveč način, da spet zadiha.«

Roman, kot so zapisali pri Mladinski knjigi, subtilno, duhovito in pretresljivo odpira teme drugačnosti, sprejemanja in empatije ter nagovarja tako mlade kot odrasle bralce. Kot je avtor večkrat poudaril, je zgodba nastala tudi iz osebne izkušnje odraščanja ob gluhih tetah v času, ki je drugačnost pogosto stigmatiziral.

Möderndorfer je roman priredil tudi za gledališki oder. Dramska uprizoritev, ki jo je režiral sam, je premiero doživela leta 2017 na Šentjakobskem odru Lutkovnega gledališča Ljubljana.

Kit na plaži je v Sloveniji prejel nagrado desetnica 2017 in bil uvrščen na častno listo IBBY 2018. V italijanščino ga je prevedla Lucia Gaja Scuteri in je lani izšel pod naslovom Una balena in spiaggia. Je prvo Möderndorferjevo delo, prevedeno za italijanski knjižni trg.