Če ti niti bog v tem hudičevem času koronavirusa ne more pomagati, pomagaj si sam, sta si rekla dva od treh najbolj znanih Borisov v zamejstvu, Kobal in Devetak. Preden je pandemija zaprla vrata teatrov, sta pripravila gledališko predstavo z zgovornim imenom Radio Poper – Vrnitev izbrisanih, v katerem je radio nadomestil nekdanjo top oddajo najprej koprske nato pa še nacionalne slovenske televizije TV Poper; med napovedanimi izbrisanimi, ki naj bi se s predstavo vrnili, pa je – po znani plagiatorski aferi – gotovo tudi najbolj izbrisan med gledališkimi izbrisanimi z vsega sveta, Kobal, seveda. Predstava bo v četrtek ob 20.30 v živo na ogled na spletnem portalu optimisti.si.

Zakaj ste se z drugim Borisom odločili za spletno predstavo?

Z Devetakom sva imela to predstavo že pripravljeno in sva jo nekajkrat že odigrala, pa nama jo je koronavirus zagodel, da sva ostala na pol poti. Nadaljevati s klasično predstavo v gledališču je postalo nemogoče, pa sva poiskala alternativo, in jo dobila v »on line« obliki.

Kje ste že nastopili s predstavo?

To predstavo smo pred časom že odigrali v Kopru, nato v Novi Gorici in tudi v Gorici, pri Igorju Komelu, a ne v Kulturnem domu, ker so takrat že stopile v veljavo omejitve zaradi pandemije. Tista predstava je bila zato na prostem.

Od kod naslov Vrnitev izbrisanih?

Verjetno se tudi sami spominjate, da smo imeli svojčas na televizij oddajo TV poper. Potem je nastopil čas, ko ni bilo več TV popra. Nekajkrat smo tako, desno in levo, poskusili, da bi ga obudili, a ni bilo nobene variante, ker je tudi nobeden ni hotel imet. Spomin na TV poper je bil na nek način izbrisan. No, sedaj se vrača v obliki predstave, z radijsko varianto.

Ali naslov namiguje tudi na vašo osebno zgodbo izbrisanca?

Niti ne, pravzaprav ... ja, po svoje, ja. No, lahko napišete, da delno namiguje tudi na mojo znano osebno zgodbo.