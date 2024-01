Raiven v prvem evrovizijskem predizboru

Slovenska predstavnica Raiven bo nastopila v prvem predizboru tekmovanja za pesem Evrovizije, ki bo v dvorani Malmö Arena 7. maja. Tako je določil žreb, ki je potekal v Malmöju. Na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije sodeluje 37 držav.

Slovenija je bila izžrebana prva, kroglice pa so odločile, da bo Raiven nastopila v drugi polovici prvega predizbora.

V prvem predizboru bo nastopilo 15 držav, deset med njimi se jih bo uvrstilo v sobotni finale. V prvi polovici prvega predizbora se bodo predstavili Ukrajina, Ciper, Poljska, Srbija, Litva, Hrvaška in Irska, v drugi polovici pa Slovenija, Islandija, Finska, Portugalska, Luksemburg, Avstralija, Azerbajdžan in Moldavija.

V drugem predizboru 9. maja bodo v prvi polovici nastopile Avstrija, Malta, Švica, Grčija, Češka, Albanija, Danska in Armenija, v drugi polovici pa Izrael, Estonija, Gruzija, Nizozemska, Norveška, Latvija, San Marino in Belgija.

Nastop v velikem finalu, ki bo potekal v Malmö Areni 11. maja, so si že zagotovile Švedska kot gostiteljica in t. i. velikih pet - Francija, Nemčija, Italija, Španija in Združeno kraljestvo, ki v proračun EBU prispevajo največ denarja. Italijo bo zastopal zmagovalec sanremskega festivala, ki bo potekal ob 6. do 10. februarja.

Žreb je tudi določil, katera izmed teh držav bo glasovala v katerem predizboru. Gledalci iz Švedske, Združenega kraljestva in Nemčije bodo glasove oddali v prvem, tisti iz Španije, Italije in Francije pa v drugem predizboru.

EBU je sicer posamezne države udeleženke že pred žrebom razdelila v pet bobnov, s čimer so želeli preprečiti ali vsaj omejiti sosedsko glasovanje in povečati napetost v predizborih. Slovenija je bila uvrščena v boben z Albanijo, Avstrijo, Švico, Hrvaško in Srbijo. V drugem bobnu so bile večinoma države s severa Evrope, v tretjem baltiške in kavkaške države, v četrtem pretežno tiste z juga celine, v petem pa države Beneluksa in z vzhoda Evrope.