Rava in Fresu, dve trobenti v Krminu

Trobenta je bila paradni instrument zadnji dveh večerov 26. festivala Jazz & Wine of Peace v krminskem občinskem gledališču. V soboto je nanjo zaigral svetovno najbolj znan italijanski džezist Enrico Rava, v nedeljo njegov nekdanji učenec, sedaj uveljavljeni Paolo Fresu. Oba igrata tudi (ali večinoma) na kornet, trobenti podoben instrument, a z mnogo toplejšim zvokom. Rava je nastopil s skupino Fearless Five, Fresu v duu s kubanskim pianistom Omarjem Soso.

Fearless Five (Neustrašnih pet) je skupina, v kateri je 84-letni Rava združil štiri mlade italijanske glasbenike. Z dvema, kitaristom Francescom Diodatijem in kontrabasistom Francescom Ponticellijem, je že sodeloval, ostala dva, 28-letna bobnarka Evita Polidoro in 26-letni pozavnist Matteo Paci, pa sta novinca.

Rava je imel, seveda, glavno glasbeno besedo, med koncertom pa je vsakemu od mladih sopotnikov pustil dovolj prostora in časa, da so lahko svobodno izrazili svojo glasbeno dušo (in sposobnost). Mestoma je bilo, kot da bi »veliki starec« italijanskega džeza delil svoje znanje mladim, jih vodil od skladbe do skladbe, in od njih črpal mladostno energijo za svoje umetniško ustvarjanje.

Zaključni, nedeljski koncert Paola Fresuja in Omarja Sose se je čisto na koncu, ob izvedbi uspešnice Alma, spremenil v pravi happening, s ploskajočo, pojočo in plešočo dvorano. Pred tem sta glasbenika, tudi z obilno pomočjo trezno uporabljene elektronike, ovila poslušalce z zvoki njunega zadnjega projekta Food, posvečenega hrani.