Razglasili zmagovalce 52. literarnega natečaja Mladike

Na slovesnosti, ki je danes potekala v Peterlinovi dvorani v Trstu, so razglasili zmagovalce literarnega natečaja revije Mladika. Slavnostni govornik je bil pesnik in pisatelj Miroslav Košuta.

Komisija literarnega natečaja revije Mladika, ki jo sestavljajo pisateljica Evelina Umek, pisateljica in literarna zgodovinarka Vilma Purič, urednica knjižnega programa Mladike Nadia Roncelli in glavni urednik Marij Maver, je obravnavala 51 prispevkov v prozi in 45 ciklusov pesmi, ki so v roku prispeli na natečaj Mladike ter podelila nagrade.

PROZA

Prvo nagrado prejme zgodba Trg svobode (avtor Žiga Šmidovnik iz Ljubljane), drugo nagrado zgodba Umetnik (Tadeja Krečič Scholten iz Ljubljane), tretjo nagrado zgodba Podoknica (Mojca Petaros iz Trsta).

Komisija priporoča za objavo še novele: Ko misli spregovorijo Katje Brvar, Podaljšana sekunda Manke Kremenšek Križman, Mozaik Darinke Kozinc, Hiša Dragice Čuk Novak, Skala sredi reke časa Henrika Grudna, Modra barva in lipan Vincenca Gotthardta, Ne da bi potrkala Mateje Gomboc.

POEZIJA

Prvo nagrado prejmejo pesmi iz ciklusa Besede (avtor Franjo Frančič iz Sečovelj), drugo nagrado ciklus pesmi pod geslom Zorenje (Milan Novak iz Varaždina), tretjo nagrado cikel pesmi Poetu (Dragan Mitić iz Kopra).

Komisija priporoča za objavo še cikel pesmi Lane Prosenak, pesmi Eda Krniča, cikel pesmi – haikujev Klavdije KIE Zbičajnik Plevnik, Tritpih Nike Čok, pesmi Simfonije mavrice, noči in vetra Metke Kacin Beltrame, pesmi Ane Stergar, pesmi Barbare Boneta, cikel Vzpon Ester Gomisel in cikel Stranpoti Tereze Brezovec.