Razpotja ubrala tematsko pot do fašizma

Da so razpotja prostor, kjer se srečajo poti, kjer je človek postavljen pred nujo odločitve, izbire, je opozoril Šček. »Tu imamo na voljo angažirano, tehtno in berljivo vsebino. Da bi o fašizmu povedali kaj novega, bo nemogoče, lahko pa izhajamo iz tega, da je fašizem vsem na ustih, v bistvu pa je slepa pega. Razpotja bralcu ne prinašajo toliko zgodovinopisnega, kot pa interpretacijskega, in to je njihova prednost,« je ugotavljal.

Kosovel je svoje razmišljanje začel pri revijah, ki v zadnjih 15 letih druga za drugo umirajo. »Našo revijo smo zato spremenili, da ni bila več za ozki krog piscev in bralcev, to je za krog ljudi, ki podobno mislijo, pač pa prostor, kjer bi se različni ljudje srečevali, štiri krat letno. Druži jih tema oz. problem, ki ga je treba razumljivo obdelati,« je pojasnil poslanstvo Razpotij. Vsaka številka je zajetna, zaobjema intervjuje, komentarje, literarne vodiče in esejistke tekste. »Razpotja obravnavajo vprašanja, ki se jih loteva javnost in o katerih se želimo zamisliti in ponuditi prostor ljudem, ki izhajajo iz različnih perspektiv in imajo različna mnenja o njih. Hkrati odpiramo prostor bralstvu in torej diskusiji. Naš cilj je namreč, bralcu ponuditi članke iz različnih perspektiv,« je dodal Gabrijelčič in namignil, da je revija kot nek album – članki so napisani vsak zase, a vendar sledijo rdeči niti in so v dialogu med sabo.

