Razstava Trije pogledi podaljšana do prvega marca

Fotografi Steve McCurry, Alex Majoli in Meta Krese razstavljalo v goriški Hiši Morassi

Sandor Tence |
Gorica |
10. jan. 2026 | 18:30
    Na domu v Gorici: Denis Tabaj, Megi Tabaj, Loris Tabaj in Andreja Perhavec Tabaj (META KRESE)
Fotografska razstava Trije pogledi (Tre sguardi), ki je na ogled v Hiši Morassi na goriškem gradu, je podaljšana do 1. marca. Trije mojstri sodobne fotografije – Američan Steve McCurry, Italijan Alex Majoli in Slovenka Meta Krese – v treh povsem novih reportažah odpirajo prostor med Gorico in Novo Gorico ter raziskujejo življenje ob meji, preplet identitet, zgodovino in vsakdan dveh mest. Razstava sodi v pobude v sklopu Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica-Gorica.

Razmislek o meji

Projekt si je zamislil Center za raziskovanje in arhiviranje fotografije FJK (Craf) s podporo Deežele in v sodelovanju z Deželnim zavodom za kulturno dediščino FJK (Erpac). Kurator je Alvise Rampini, Razstava, ki je bila doslej deležna velikega obiska, ponuja priložnost za razmislek o mejah, geografskih, zgodovinskih in človeških, ter o prihodnosti, ki jo soustvarjata Gorica in Nova Gorica kot skupni evropski prostor.

