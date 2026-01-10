Razstava Trije pogledi podaljšana do prvega marca

Fotografska razstava Trije pogledi (Tre sguardi), ki je na ogled v Hiši Morassi na goriškem gradu, je podaljšana do 1. marca. Trije mojstri sodobne fotografije – Američan Steve McCurry, Italijan Alex Majoli in Slovenka Meta Krese – v treh povsem novih reportažah odpirajo prostor med Gorico in Novo Gorico ter raziskujejo življenje ob meji, preplet identitet, zgodovino in vsakdan dveh mest. Razstava sodi v pobude v sklopu Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica-Gorica.

Razmislek o meji

Projekt si je zamislil Center za raziskovanje in arhiviranje fotografije FJK (Craf) s podporo Deežele in v sodelovanju z Deželnim zavodom za kulturno dediščino FJK (Erpac). Kurator je Alvise Rampini, Razstava, ki je bila doslej deležna velikega obiska, ponuja priložnost za razmislek o mejah, geografskih, zgodovinskih in človeških, ter o prihodnosti, ki jo soustvarjata Gorica in Nova Gorica kot skupni evropski prostor.