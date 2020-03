Rezervni deli kot poklon Musevskemu

Od italijanske premiere na takratnem Alpe Adria Film Festivalu je v resnici preteklo že šestnajst let, saj je Damjan Kozole, danes med najbolj uveljavljenimi slovenskimi režiserji, film Rezervni deli posnel leta 2002. Naslednje leto so film predvajali v osrednjem tekmovalnem sporedu berlinskega festivala in še isto leto je bil kandidat za najboljši tujejezični film, pa čeprav se nato ni uvrstil v ožji izbor za oskarje.

Do 29. marca je eden najbolj poznanih slovenskih celovečercev zadnjih let, ki je Kozoleta po Stereotipu in doma nadvse uspešnem Porno filmu predstavil svetovni javnosti, brezplačno na ogled na spletni strani baze slovenskih filmov, www.bsf.si, kot posebni poklon velikemu igralcu Petru Musevskemu. Zgodba, postavljena v majhno industrijsko mestece Krško, tik ob meji s Hrvaško, pripoveduje namreč o Ludviku in Rudiju, dveh tihotapcih ilegalnih pribežnikov. Glavnega izmed njiju, Ludvika, pooseblja prav pred tednom dni preminuli slovenski igralec, ki igra vlogo nekdanjega državnega prvaka v speedwayu. Ludvik je zdaj zagrenjeni vdovec, ki vsako noč s kombijem prevaža ilegalne prebežnike od hrvaške do italijanske meje. Šef mu pošlje za pomočnika mladega in neizkušenega Rudija.

Na prvi vožnji postavi Ludvik Rudija pred nekaj preizkušenj in Rudi ima res moralne dileme, a po vrnitvi domov v Krško in po večeru, ki ga preživita skupaj, Ludvik sprejme Rudija za svojega. Hodita na dirke in skoraj vsako noč mimo nuklearne elektrarne prevažata ilegalce z vseh koncev sveta. Rudi se hitro znebi moralnih pomislekov, postane trd in neizprosen ... Daleč za mejo, preko katere Ludvik in Rudi šfercata obupane ilegalce, stoji Evropa, ki pa vse prepogosto razočara tiste, ki sanjajo o njej.

Rezervni deli

Slovenija 2003

Režija: Damjan Kozole

Igrajo: Peter Musevski, Aljoša Kovačič, Primož Petkovšek, Aleksandra Balmazovič