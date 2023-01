Riccardo Muti se vrača v Sarajevo

Italijanski dirigent Riccardo Muti je sprejel povabilo za vodenje koncerta ob 100-letnici ustanovitve Sarajevske filharmonije 11. oktobra letos. Za maestra bo to tretje gostovanje v prestolnici Bosne in Hercegovine, kjer je že dirigiral leta 1997 in 2009, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Koncert pod Mutijevim vodstvom sta na nedavni novinarski konferenci napovedala direktor filharmonije Vedran Tuce in veleposlanik Italije Marco Di Ruzza.

Pred novinarji sta izpostavila, da lahko dogodek štejejo kot darilo Sarajevu, njegovim prebivalcem ter celotni Bosni in Hercegovini, pa tudi kot priložnost za nadaljnjo krepitev kulturnih odnosov med državama. Ob tem sta spomnila tudi na tradicionalni novoletni koncert Sarajevske filharmonije, ki je imel nazadnje izrazit italijanski pečat zaradi solistke sopranistke Martine Bortolotti, ki je izvedla nekatere znane operne arije.

Muti bo v Sarajevo prispel tretjič. Eden največjih dirigentov je bil med prvimi prvimi velikimi svetovnimi umetniki, ki so po podpisu mirovnega sporazuma obiskali porušeno mesto. Leta 1997 je izvedel koncert z orkestrom in solisti milanske Scale v dvorani Skenderija, kjer so interpretirali znamenito Deveto simfonijo Ludwiga van Beethovna. Zatem je leta 2009 gostoval z orkestrom in zborom Maggio Musicale Fiorentino na koncertu Poti prijateljstva: Od Sarajeva do Sarajeva v polni dvorani Zetra. Na koncertu v spomin žrtvam Srebrenice so nastopili tudi otroci iz BiH. Ob tej priložnosti je Muti prejel priznanje ključ mesta Sarajevo. Tokratni koncert bo v dvorani Narodnega gledališča Sarajevo.