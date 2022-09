Rumizeva pesnitev Kutina iz Carigrada v programu ARS

Pesnitev Kutina iz Carigrada, delo Paola Rumiza, bodo predvajali v petnajstih nadaljevanjih na 3. programu Radia Slovenije, v programu ARS v rubriki Odprta knjiga. Prva oddaja bo na sporedu že nocoj s pričetkom ob 19. uri, neposredno ji bo mogoče slediti po radijskih valovih in prek streaminga na spletu na tej povezavi.

Pripoved v 6000 laških enajstercih Kutina iz Carigrada italijanskega pisatelja, pesnika in esejista Paola Rumiza je ljubezenska zgodba Sarajevčanke, lepe Maše Dizdarević in Dunajčana Maxa, tudi pripovedovalca v pesnitvi, ki ga v mesto ob Miljacki zanese delo v okviru mednarodne pomoči od vojne razdejani Bosni. Paolo Rumiz nam na svojski način razkriva svet v trikotniku Dunaj - Trst - Carigrad na ozadju bosanske vojne in pri tem nadvse občutljivo slika srečanje Srednjeevropejca s skrivnostnim Orientom sredi Balkana. Navdih in rdeča nit zgodbe je znamenita sevdalinka Rumene kutine iz Carigrada, Žute dunje iz Stambola. Pripoved je izpisana v slogu magičnega realizma z izjemno poetičnimi opisi pokrajine in ljubezenskih prizorov. Paola Rumiza v slovenščini poznamo po knjigi Kot konji, ki spijo stoje v prevodu Mateja Venierja, ki je tudi prevajalec pesnitve Kutina iz Carigrada. Besedilo je kot zvočna knjiga in v papirnati izdaji izšlo pri založbi Audibook, so zapisali v programu ARS.