S filmom Sarajevo Safari se ukvarja tožilstvo BiH

Tožilstvo Bosne in Hercegovine je uvedlo preiskavo v zvezi z obtožbami v dokumentarcu Sarajevo Safari (2022), v katerem je slovenski režiser Miran Zupanič osvetli fenomen lova na civiliste, ki se je dogajal v času vojne na Balkanu. Novico je včeraj sporočila sarajevska županja Benjamina Karić.

Tožilstvo je pojasnilo, da je za preiskavo zadolžen eden izmed tožilcev oddelka za vojne zločine in da bo institucija »izvedla potrebne ukrepe za preverjanje navedb« iz filma. Tako so na tožilstvu zapisali v pismu, ki ga je županja Karić včeraj objavila na Twitterju. Po premieri filma v bosanski prestolnici je namreč županja 13. oktobra vložila kazensko ovadbo zoper »neznane osebe«, ki bi lahko bile vpletene v domnevni primer.

Slovenski celovečerni dokumentarni film Sarajevo Safari razkriva javnosti manj znano zgodbo iz obdobja 1992–1996, ko so mesto oblegali srbski vojaki. Le redki so vedeli, da je pri obleganju Sarajeva na srbski strani poleg vojske Republike Srbske, prostovoljcev in plačancev delovala še ena, maloštevilna in skrivnostna skupina. To so bili premožni tujci, ki so plačevali visoke zneske, da so smeli streljati na prebivalce obleganega Sarajeva.