S poezijo prežeta lokalna zgodba

Belina zimske idile in opis časa, tradicij in prostora, ki so samo še del spominov in pripovedi iz preteklosti, so neprecenljiva dodana vrednost navidez majhnega filma, ki je na letošnji beneški Mostri prepričal žirijo, na čelu katere je bila francoska igralka Isabelle Huppert. Celovečerni film Vermiglio italijanske režiserke Maure Delpero je na festivalu namreč prejel srebrnega leva oziroma veliko nagrado žirije.

Filmska zgodba je postavljena visoko v gore in v leto 1944, ko je kljub dolgi vojni ljubezen še vedno močnejša od sovraštva.

Devetinštiridesetletna režiserka je svoj drugi dolgometražni film posnela v Dolini Sonca – med hribi trentinske pokrajine, v vasi Vermiglio, rodnem kraju svojega očeta. Tam, ob spreminjanju barv narave in letnih časov, krajani preživljajo zadnjih dvanajst mesecev druge svetovne vojne. V življenje treh sester, Lucie, Ade in Flavie, vstopi mlad vojak dezerter, ki dodobra spremeni njihov vsakdan. Mlade sestre Graziadei še niso odrasle, a niso niti več deklice, ko v domačijo sredi ogromnega travnika sprejmejo mladega sicilskega vojaka.

Ena izmed kvalitet filma je ravno natančen opis življenja in navad v tem oddaljenem, odmaknjenem in navidez osamljenem predelu gorskega sveta, kjer domačini iščejo osmislitev svojega vsakdana. Režiserka Maura Delpero je v tistem okolju in preteklem času našla navdih za zgodbo, ki zelo spominja na filme že pokojnega filmskega mojstra Ermanna Olmija.

Prav posebno zvočno kuliso nudi filmu lokalni dialekt. Narečju se nihče ne odpove. Niti oče treh sester Graziadei, spoštovani vaški učitelj, ki se trudi, da bi v šoli otroke iz kmečkih družin naučil knjižne italijanščine, a doma si ne more kaj, da se ne bi sporazumeval v domačem jeziku.

Nagrajeni film Vermiglio Maure Delpero je tako znova postavil italijansko filmsko umetnost v središče mednarodne pozornosti in omogočil zelo lokalni zgodbi, da je s poezijo in tenkočutnostjo spregovorila univerzalni jezik, saj je priklicala na dan spomine iz preteklosti, ki so tako ali drugače vsem skupni.

Vermiglio

Država: Italija, Francija, Belgija, 2024

Režija: Maura Delpero

Igrajo: Giuseppe De Domenico, Martina Scrinzi, Tommaso Ragno