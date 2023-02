S prireditvijo na pošti bi rad podiral meje

Le še en dan nas ločuje od osrednje prireditve Slovencev v Italiji ob slovenskem kulturnem prazniku, ki jo skupaj prirejata Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza. Organizacijo dogodka sta zaupala Srednjeevropskemu inštitutu za zgodovino in kulturo Josip Pangerc z Marcom Maninom na čelu, ki si je zamislil potek celotne prireditve in za katero tudi podpisuje režijo.

Dan pred dogodkom nam je razkril nekaj več podrobnosti o samem poteku.

Proslava bo jutri z začetkom ob 18. uri v palači glavne pošte na Trgu Vittorio Veneto v Trstu, vstopnice zanjo pa so že pošle. »Zelo sem si želel, da bi prireditev organizirali na tej lokaciji, saj ima zelo močan kulturni naboj za mesto Trst,« nam je včeraj povedal Marco Manin. »Pošte so bile vedno kraj komunikacije med različnimi narodi in ljudmi. Skozi to palačo je šlo na tisoče milijard pisem, zdaj bomo preko nje predali tudi kulturno sporočilo,« je dejal. S prireditvijo na pošti bi radi podirali meje, kot sta to s simbolnim dejanjem leta 2020 storila slovenski in italijanski predsednik Borut Pahor in Sergio Mattarella.

Poštno palačo so organizatorji torej izbrali zaradi »eminentne lokacije«, v katero pa ne bodo imeli vstopa vsi tisti, ki bi si radi prireditev ogledali v živo. »Še manj mest šteje Narodni dom v Trstu ali prefektura. Če bi želeli zadostiti vsem, bi dvakrat napolnili tržaški Kulturni dom,« je omejenost mest pokomentiral režiser prireditve in spomnil, da bo proslavo mogoče v živo poslušati na valovih Radia Trst A, 19. februarja ob 20.55 pa bo na ogled na kanalu RAI 3 bis.

Vezna nit kulturnega programa bo glasba. »Kulturi se bomo poklonili z najbolj žlahtno glasbeno zasedbo, torej simfoničnim orkestrom,« je pojasnil Manin. Nastopil bo namreč filharmonični orkester FVG Orchestra pod vodstvom slovenskega dirigenta Tomaža Kukoviča. Predstavili pa se bodo tudi harmonikarski kvartet 4 Bellows 4 Tales ter pevski zbor Jacobus Gallus, Dekliški pevski zbor Igo Gruden in Fantovska skupina Devin - Nabrežina. Trije pevski zbori bodo predstavljali tukajšnjo zborovsko tradicijo. Solista na proslavi bosta tenorist Gregor Ravnik in pianist Blaž Avsenik.