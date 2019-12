Šalamun je bil navezan na Trst

27. decembra bo minilo pet let od smrti Tomaža Šalamuna, velikana slovenske poezije, ki je bil zelo navezan na Trst. Iz Trsta izhaja družina njegove mame, v mestu, kjer je bil večkrat gost literarnih večerov in kulturnih prireditev, pa je imel tudi veliko prijateljev. V Narodnem domu je bil pred osmimi leti gost Slovenskega kluba in Skupine-Gruppo 85; srečanje z njim je vodil goriški pesnik David Bandelj, pokojna Patrizia Vascotto pa je prebrala nekaj njegovih pesmi. Šalamunove pesmi sta v italijanščino med drugim prevedli Jolka Milič in Daria Betocchi.

Slovenski klub se bo Tomaža Šalamuna in njegove ustvarjalnosti spomnil v četrtek, 12. decembra ob 18. uri v Tržaškem knjižnem središču v družbi hčerke Ane Šalamun in pesnika ter pisatelja Miroslava Košute, ki je bil njegov prijatelj. Ob tej priložnosti bodo predstavili zadnje Šalamunove pesmi z naslovom Posmrtni boj (založba Miš), ki jih je ilustrirala Ana Šalamun.