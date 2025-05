Salvatores bo v Trstu posnel še en film

Na včerajšnji milanski predstavitvi projekta Corti senza confine, v okviru katerega bodo posvetili slovensko-italijanski meji osem kratkih filmov, je priznani italijanski režiser Gabriele Salvatores napovedal, da bo v Trstu snemal film, povzet po knjigi Lüneburška varianta. Napisal jo je goriški pisatelj Paolo Maurensig, ki je umrl pred štirimi leti in je v otroštvu obiskoval slovenske šole.

Projekt Corti senza confine, s katerim bodo na filmskem področju počastili Evropsko prestolnico kulture, nastaja s prispevkom Dežele FJK in pod okriljem deželne filmske komisije in zavoda PromoTuristmo. Na razpis za sodelovanje pri projektu se je prijavilo 151 filmarjev iz Italije, Slovenije, Španije, Nemčije in Norveške. Komisija, ki ji je predsedoval Gabriele Salvatores, je izbrala osem produkcij, ki jih bodo podprli z največ 100.000 evri za posamezni film.

Podpore bodo deležni kratki filmi Confini, canti (režiser Simone Massi, produkcijska hiša Rumore, L’estate che verrà (Mauro Lodi, Groenlandia), Meja / Frontiera (Emma Jaay, Tucker Film), La battaglia delle spazzole (Lorenzo Fabbro, Staragara IT), Vivere (Chiara Cremaschi, La Scontrosa), L’osservatore dell’est (Alberto Fasulo, Nefertiti Film), Cos te costa (Davide Del Degan, Galaxia) in Il ponte (Giacomo Bendotti, Amarena Film). Filme bodo premierno predvajali konec septembra na kongresu zveze FICE v Gorici in Novi Gorici.

Na predstavitvi je Salvatores povedal, da je Furlanijo - Julijsko krajino spoznal tudi po zasluge svoje varuške, ki je bila Furlanka. »Med snemanjem filma Come Dio Comanda, sem se zaljubil v Trst, 965 dni sem preživel v hotelu z razgledom na morje in Dolomite. Tudi zaradi tega bom v Trstu snemal svoj prihodnji film, povzet po knjigi Lüneburška varianta,« je napovedal Salvatores in pojasnil, da bo šlo za film noir, posvečen šahovskem svetu. Del filma bo posnel tudi na Dunaju in v Münchnu. Igralci bodo Nemci in Italijani, tako da bo film v nemščini in italijanščini.