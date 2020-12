»Stojim pred odprtim oknom, bosa, v majici, ki mi sega do kolen, mir se naseljuje v moje telo, ko zdaj gledam proti obzorju in se večeri, in skozi temne oblake pronicajo ostanki dneva. Zunaj pod menoj cesta, nekaj parkiranih avtomobilov, kakšen pešec, moški s psom, starejša žena s torbami, gledam za njo, dokler ne izgine, gledam za moškim s psom, ki se na križišču obotavljata, nakar tudi onadva izgineta.

Mislim nanj, ki spi v sosednji sobi.«

Tako se začne novoletna zgodba, ki jo je tržaški pisatelj Marko Sosič napisal za bralke in bralce Primorskega dnevnika. Zgodba nosi naslov Samotna ljubezen, objavljamo jo v četrtkovi, silvestrski izdaji časopisa.

Marko Sosič (1958) je avtor petih romanov (nazadnje je pri založbi Goga izšel Kruh, prah), številnih kratkih zgodb in dnevniških zapisov. Je tudi gledališki in filmski režiser ter prevajalec.