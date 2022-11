Celovečerni dokumentarni film Mirana Zupaniča Sarajevo safari (Slovenija, 2022) gledalca ne pusti ravnodušnega. Filmska pripoved razkriva zgodbe tujcev, ki so plačevali, da so lahko skupaj s srbskimi ostrostrelci na njihovih položajih streljali na ljudi v obleganem Sarajevu med letoma 1992 in 1995. Pri lovu na naključne civiliste po ulicah bosanskega glavnega mesta naj bi bili udeleženi Američani, Angleži, Rusi in tudi Italijani. Mimo Beograda naj bi se pripeljali v Pale, tedanje glavno mesto Republike Srpske nedaleč od Sarajeva, od koder so jih odvedli na srbske položaje na okoliških hribih.

Miran Zupanič se je odločil, da bo s 75-minutnim dokumentarnim filmom razkril to podtalno dejavnost. Namen slovenskega režiserja nosi veliko odgovornost: na podlagi namigovanj je poskušal raziskati dejstva, ki naj bi veljala kot dokazi, in jih tako postreči globalni javnosti. Zahtevnost izziva (in morebitnih posledic) nadgrajuje tudi razmerje med zanesljivostjo informacij in čustvenim pristopom, zaradi česar ne moremo reči, da je zaključni produkt brezhiben.

Pripoved sestavlja pet pričevanj. Paru srednjih let so med vojno na ulici ubili enoletno hčerko. Animatorja Faruka Sabanovića, tedaj še študenta, je na sarajevski prometnici zadel naboj: danes je na vozičku. Zapisal se je v ikonografijo ranjenega mesta, saj je njegovo reševanje s strani oklepnika Združenih narodov zapečateno na filmskem traku. Tedanji analitik bosanske vojske Edin Šubašić potrjuje, da je naletel na informacijo o tujcih, ki tudi streljajo na civiliste. O tem je obvestil italijansko obveščevalno službo, ki se je na opozorilo odzvala z ugotovitvijo, da teh dejavnosti ne nadzoruje vojska, temveč gre za zasebne pobude.