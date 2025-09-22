Šest avtorskih pogledov na Sočo v besedi in filmu

Soča kot pripovedovalka zgodb, kot povezovalka krajev in ljudi. Projekt Isonzo che unisce - Združeni ob Soči je znanilec novega pristopa k uporabi besede, tokrat v sozvočju s filmom. V okviru novogoriško-goriške Evropske prestolnice kulture GO! 2025 je v produkciji Fundacije Pordenonelegge in s podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine nastal doku-film, ki vsebuje šest zgodb, šest različnih pogledov na Sočo, na njeno vlogo, na mejo, ki poteka ob njej in ki jo reka prekorači.

Ustvarjali po tematskih napotkih

K sodelovanju so povabili šest avtorjev, tri Slovence in tri Italijane, in vsak je pripravil krajši prispevek. Pri izbiri sicer niso bili povsem svobodni, saj jim je ideator posredoval nekaj tematskih napotkov. Pripravljene prispevke si je že nekaj časa mogoče ogledati na spletnem portalu Youtube, projekt pa so predstavili tudi na pordenonskem festivalu Pordenonelegge. O njem, predvsem pa o lastnem prispevku sta govorila dva od šestih avtorjev - Alex Devetak in Antonella Sbuelz.

Vsekakor velja navesti imena še ostalih avtorjev: Angelo Floramo, Mateja Gomboz, Anja Mugerli in Luigi Nacci. Ne samo po jeziku, slovenski prispevki so podnaslovljeni, avtorji se razlikujejo tudi generacijsko ter glede na poklicne in življenjske izkušnje.