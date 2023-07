Silvani Paletti zlatnik poezije 2023

Zlatnik poezije za življenjski pesniški opus ter ustvarjalno žlahtnjenje slovenskega jezika bo letos prejela pesnica, pisateljica, pevka, pripovedovalka ter kulturna ambasadorka Rezije Silvana Paletti. Zlatnik ji bodo vročili na prireditvi 27. Veronikine nagrade 29. avgusta na celjskem Starem gradu, so včeraj sporočili s celjske občine.

Kot je v obrazložitvi nagrade zapisala literarna komparativistka, kritičarka in prevajalka Jelka Kernev Štrajn, je poezija Silvane Paletti v svoji neposredni pripadnosti rezijanski skupnosti in specifičnemu govornemu položaju, s katerega se izreka, izrazito singularna, a je obenem tudi nesporno univerzalna, kar se kaže najprej v njeni zvočni - glasbeni uprizorljivosti, nič manj pa tudi v njeni etični in poetični naravnanosti do vsega obstoječega.

Poezija Silvana Paletti »je tematsko in motivno zelo aktualna, a je hkrati že od daleč opaziti, da je drugačna od večjega dela sodobne slovenske literarne produkcije. Je občuteno domoljubna, vendar absolutno tuja slehernemu nacionalizmu ali lokalizmu,« meni Kernev Štrajn. Po njenem mnenju se avtoričina poezija ne poraja iz kakega vnaprejšnjega literarnega ali nacionalnega programa, a kljub temu učinkuje angažirano. Je pisana v čistem narečju, a se že na prvi pogled bistveno razlikuje od primerov bogate tradicije rezijanske slovstvene folklore. Je dobesedna, a obenem globoko metaforična.

Organizatorica Veronikine nagrade je od leta 2021 Hiša kulture Celje, prej jo je od leta 2005 organizirala družba Fit media.