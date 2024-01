Skok v preteklost, k izvirnemu soundu

Trinajst let je že minilo, odkar sem prvič pisal o bendu The Vaccines in njegovem prvencu What Did You Expect From The Vaccines?. Plošček me je takrat res prijetno presenetil. Od tedaj sem z veseljem prisluhnil še vsaki novi plošči britanskega benda. Priložnosti seveda nisem zamudil niti z izidom novega albuma Pick-Up Full Of Pink Carnations, ki je zagledal luč sveta prejšnji teden.

Skupino The Vaccines sta leta 2010 ustanovila pevec in kitarist Justin Hayward Young ter kitarist Freddie Cowan. Kmalu sta se jima pridružila še basist Arni Arnason in bobnar Pete Robertson, fantje pa so že leto kasneje posneli svoj prvenec What Did You Expect From The Vaccines?. Plošček je bil izredno uspešen in mlada skupina je takoj začela z vnetim koncertiranjem. Drugi album Come Of Age je izšel leto kasneje, leta 2015 pa so fantje izdali English Graffiti, zanimivo ploščo, ki se je sicer rahlo oddaljila od prejšnjega sounda z uporabo elektronskih efektov v ‘80s stilu. V zadnjih letih se je bilo med člani zasedbe nekaj zataknilo, bobnar Pete Roberston je zapustil bend, na njegovo mesto pa je prišel Yoann Intonti. Ob tem je postal stalni član skupine tudi pianist Timothy Lanham, ki se je leta 2018 znašel na platnici albuma Combat Sports. Po izidu plošče sta Young in Lanham ustanovila nov, stranski bend Halloweens in leto kasneje izdala prvenec Morning Kiss At The Acropolis. The Vaccines so se nato posvetili tudi glasbenim priredbam. Leta 2021 je namreč zagledala luč sveta kratka plošča Cosy Karaoke Vol. 1 s šestimi priredbami starejših glasbenikov oziroma bendov, kot sta na primer Wanda Jackson in Queens Of The Stone Age. Nato pa istega leta Back In Love City, nov plošček, iz glasbenega zornega kota nekoliko bolj raznoliko delo za širše glasbene okuse.

Pred nekaj leti se je lider benda Young preselil v Los Angeles, tako kot se za vse glasbene zvezde spodobi. Lani pa se je soustanovitelj skupine kitarist Freddie Cowan odločil, da se za nedoločen čas oddalji od glasbenega projekta. Na njegovo mesto je prišel kitarist Matt Hill, ki se v teh dneh prvič mudi na evropski glasbeni turneji z novimi tovariši. Tha Vaccines v Evropi predstavljajo novo ploščo Pick-Up Full Of Pink Carnations, ki je izšla prejšnji teden za neodvisni glasbeni založbi Thirty Tigers in Super Easy. Album je, kot so že Young in njegovi napovedali, skok v preteklost, in sicer vrnitev k prvotnemu soundu benda. In res veliko novih komadov spominja na obdobje glasbene razposajenosti, ki je zaznamovalo prve ploščke angleškega kvarteta. The Dreamer, ki ima izredno posrečeno melodijo refrena, Primitive Man in Lunar Eclipse bodo v naslednjih letih nedvomno postale live uspešnice. Album pa boste lahko zavrteli tudi na žuru in dnevno sobo tako spremenili v pravo plesišče!

Pick-Up Full Of Pink Carnations

The Vaccines

Indie pop rok

Super Easy/Thirty Tigers, 2024